Twintig jaar na zijn vader wordt Bram van Dun zelf prins van Kruikenstad

Bram van Dun (45) is de nieuwe Prins van Kruikenstad. Zijn beste vriend Gijs van de Griendt wordt zijn adjudant. Samen zijn ze al bijna twintig jaar actief in het Tilburgse carnaval.

Eigenlijk wilde hij liever naar Elf-Elf, maar hij besloot toch te gaan. Daar ontdekte hij dat zijn vader de nieuwe prins was. "Ik was megatrots en weet nog precies wat dat gevoel met mij deed. Dat ik dat nu bij mijn eigen kinderen mag doen, vind ik echt heel vet.” Prins Bram d’n Irste is in het dagelijkse leven vastgoedadvocaat. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Precies twintig jaar geleden werd zijn vader Pieter Prins van Kruikenstad. Bram, toen 25 jaar, was net begonnen als vrijwilliger bij Carnavalsstichting Tilburg. Hij werd die dag uitgenodigd voor een kleine verjaardagsborrel.

Toen Bram werd gevraagd om Prins van Kruikenstad te worden, overlegde hij dat eerst met zijn vrouw. "Mijn vrouw zei vrijwel meteen: ‘Dit moet je doen, maar dan vraag je wel Gijs als adjudant!’ Dat stond vanaf het begin vast. Als Prins komt er veel op je af, en dan heb je iemand nodig die alles goed regelt en zorgt dat het loopt. Dat is Gijs ten voeten uit.”

'Mooi boegbeeld'

Gijs hoefde daar niet lang over na te denken. “Niets is zo bijzonder als dit samen met je beste vriend te mogen doen. Zo’n unieke kans laat je niet lopen.”

Bram d'n Irste wil vooral een mooi boegbeeld zijn voor Kruikenstad. "Ik denk dat je alleen een goede Prins kunt zijn door dicht bij jezelf te blijven." Ook wil hij jonge vriendengroepen en traditionele carnavalsverenigingen dichter bij elkaar brengen. Die verbinding ziet hij al terug in de muziek van onder meer Moeilijk Straal, Veul Gère en de Nostalgieten. “Die verbroedering is al gaande. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

De twee hopen dit jaar daarom op verbroedering. "En mooi weer." Gijs vult aan: “Leuke dingen doen met leuke mensen. Dat is uiteindelijk waar carnaval om draait.”