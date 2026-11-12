De Elfde van de Elfde was een groot feest, dit zijn de vijf hoogtepunten

Nog 87 dagen en dan is het officieel carnaval. Woensdag was het de Elfde van de Elfde. In onze hele provincie werd het carnaval ingeluid met feest, met de polonaise en met veel bier. Dit zijn de mooiste vijf momenten.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Merel wint Carnaval van je Leven na heftige periode

Merel Meijer uit Hank heeft de ‘Carnaval van je Leven’ gewonnen. Als Merel onze carnavalsreporter Tappie Thijs ziet, weet ze genoeg. Ze steekt haar armen in de lucht: “Yes! Woohoo!” Ze vliegt de verslaggever om de hals: “Oh ik ben echt superblij”, zegt ze uitgelaten. Maar carnaval vieren in 2027 was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ze was zwanger en eigenlijk begin februari, dus tijdens het feest, uitgerekend. Ze slikt een traantje weg: “Mijn zoontje is twee maanden geleden overleden”, zegt ze.

Voor het eerst Elfde van de Elfde in Schaijk

De Elfde van de Elfde werd voor het eerst groots gevierd in Schaijk. In een rood-blauwe feesttent op het plein vierden zo’n 700 carnavalsvierders de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. "We willen graag de jeugd en iedereen bij elkaar houden. Daarom hebben we gezegd: we gaan het hier beter, mooier en groter doen", vertelde Jeroen van Zuilen, voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslander.

Lowie verrast automobilisten met carnavalsflitspaal

Duimpjes omhoog en volop getoeter woensdag bij de flitspaal van Lowie. Met een kieltje, een boerenzakdoek en een vrolijke narrenmuts heeft hij zijn zelfgebouwde fitskast een complete 11-11 make-over gegeven. Automobilisten die over de dijk in Heense Molen langsreden, konden zijn actie zichtbaar waarderen. “Je ziet dat mensen van achter het stuur even opkijken en daarna hard moeten lachen. Leuk toch?” klonk het enthousiast uit de mond van Lowie.

Dit muziekgezelschap bestaat al 99 jaar

Voor fanfare De Kikvorschen was het de Elfde van de Elfde een bijzondere dag. Zij bestaan 99 jaar. Ze beginnen deze dag zoals ieder jaar op 11 november. Al 99 jaar staan ze op deze datum in de Sint Janskathedraal in Den Bosch stil bij zieke en overleden Oeteldonkers en steken een kaarsje aan bij Zoete Lieve Vrouwe.



De fanfare bestaat al sinds 1927, vertelt een van de leden, Luciën Teurlings, tegen het Brabants Buske. "Sinds 1930 zijn we als hofkapel verbonden aan de Prins", zegt hij, terwijl hij glundert van trots.

Deze bovensloters voelen zich tijdens 11-11 helemaal thuis in Brabant

Als je dacht dat onze provincie gisteren vol stond met alleen maar Brabanders, dan heb je het mis. Neem bijvoorbeeld vrienden Michel, Paul en Erwin. Zij verlieten de Randstad om in Den Bosch 11-11 te vieren. De belangrijkste reden om naar Brabant af te reizen? "De gezelligheid, de vreugde en de saamhorigheid", zegt Paul. "Dat kennen we in Den Haag eigenlijk niet zo. Hier is iedereen vrolijk en iedereen hoort erbij. Ik kom hier al twintig jaar en ik blijf doorgaan zolang ik kan."

Lees ook Deze bovensloters voelen zich tijdens 11-11 helemaal thuis in Brabant

Volg alles over 11-11 in Brabant in ons liveblog. En alle verhalen over carnaval vind je op onze dossierpagina.