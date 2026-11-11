Informatieavond isolatiesubsidie in Best op 19 november

Op donderdag 19 november organiseert de gemeente Best een informatieavond over de subsidieregeling voor woningisolatie. De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds in het gemeentehuis. Woningeigenaren kunnen zich laten informeren over de subsidie, de voorwaarden en isolatiemogelijkheden.

Gevonden voor jou

De gemeente Best en Best Duurzaam geven tijdens de informatieavond uitleg over de isolatiesubsidie. Het doel is om woningeigenaren te helpen bij het verlagen van hun energierekening en het verbeteren van het wooncomfort. Bezoekers krijgen informatie over hoe zij gebruik kunnen maken van de regeling en welke stappen nodig zijn.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die eigenaar is van een woning en interesse heeft in isolatiemaatregelen. Het maakt niet uit of je nog aan het oriënteren bent of al concrete plannen hebt. Tijdens de avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige experts.

Praktische informatie

De informatieavond vindt plaats op donderdagavond 19 november 2026 in het gemeentehuis van Best. De starttijd is acht uur ’s avonds. Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is gewenst.

De isolatiesubsidie van de gemeente Best is bedoeld om woningeigenaren te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden is beschikbaar tijdens de bijeenkomst.