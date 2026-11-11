Eetbare tuin voor kinderen van De Heydonck

Kindcentrum De Heydonck in Best heeft een eetbare tuin aangelegd. Kinderen hielpen mee met het planten van honderden eetbare planten, die in het voorjaar klaar zijn om te oogsten.

Gevonden voor jou

Kinderen van groep 3 van kindcentrum De Heydonck hebben deze week geholpen bij het aanplanten van een nieuwe eetbare tuin op hun schoolplein. Het project is onderdeel van een vergroening van het terrein, waar niet alleen gespeeld en bewogen kan worden, maar waar kinderen ook kunnen ontdekken en tot rust komen. Andere leerlingen sloten in de pauze aan om de planten te voelen en ruiken. Het proeven moet nog even wachten, want de planten zijn pas in het voorjaar eetbaar.

De aanleg van de eetbare tuin is een samenwerking tussen het kindcentrum en de gemeente Best. Met hulp van een subsidieaanvraag bij IVN en Jantje Beton is het project gerealiseerd. De tuin biedt niet alleen een groene speelplek voor de kinderen, maar ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De Heydonck speelt hiermee een verbindende rol in de wijk.

Meer groen in Best

Stichting Best Onderwijs en de gemeente Best willen de omgeving verder vergroenen. Dit moet bijdragen aan een prettige leefomgeving en kinderen meer leren over natuur, voeding en hun omgeving. Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er nog meer zijn, zoals moestuinen en voedselbosjes.

De eetbare tuin is een van de initiatieven waarmee de stichting meer natuur naar haar scholen wil brengen. Het project sluit aan bij een bredere ambitie om kinderen en buurtbewoners dichter bij de natuur te brengen.