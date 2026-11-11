Man (53) lost schot in hotel in Tilburg, politie pakt hem op na klopjacht

Een 53-jarige man uit Oisterwijk heeft woensdagavond een schot gelost in een druk restaurant van het Ibis hotel aan de Dr. Huub van Doorneweg in Tilburg. Ook zou hij zijn wapen op hotelmedewerkers gericht hebben. Daarna is hij er met de auto vandoor gegaan. De politie heeft hem na een klopjacht aangehouden. Niemand is gewond geraakt.

De man zou als gast aan een tafel in het restaurant hebben gezeten. Daar trok hij even na half zeven zijn wapen en loste hij een schot. Vervolgens zou hij zijn wapen op medewerkers van het hotel hebben gericht. Daarna vluchtte hij met zijn auto.

Meerdere politie-eenheden kwamen naar het hotel. Niemand raakte gewond, waardoor de politie vermoedt dat er geschoten is met knalpatronen.

Klopjacht

De politie achterhaalde snel de identiteit van de verdachte en startte een klopjacht. In de omgeving en op uitvalswegen stonden agenten met kogelwerende vesten. Bekende adressen van hem werden afgereden. Ook werd de hulp ingeroepen van de politie Oost-Brabant, de Landelijke Eenheid en de Belgische politie.

Rond negen uur werd de auto van de verdachte gezien op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Toen hij na een stopteken stopte konden agenten hem zonder geweld aanhouden. In de auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachte is meegenomen naar het bureau.

Medewerkers en bezoekers van het restaurant zijn erg geschrokken van de schietpartij. Agenten doen woensdagavond uitgebreid sporenonderzoek in het hotel. De recherche onderzoekt de zaak verder.