Brokstukken op de weg na botsing op kruising in Oosterhout

Twee auto's zijn woensdagavond op elkaar gebotst in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Vijf Eikenweg met de afrit van de A27. Door de botsing lagen er brokstukken verspreid over de weg.

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De auto die van de afrit kwam, raakte zwaar beschadigd. Op foto's is te zien dat een deel van de bumper van de zwarte auto op de weg ligt. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Op het moment van de botsing werd er aan de verkeerslichten gewerkt. Of de werkzaamheden een rol hebben gespeeld bij het ongeluk, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgevoerd.