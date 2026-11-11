Bestuurder gewond bij aanrijding met drie auto's in Drunen

Een automobilist is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met twee andere auto's op de kruising van de Simon Stevinlaan en de Spoorlaan in Drunen. De schade aan twee wagens is flink.

Een BMW die vanuit de Simon Stevinlaan richting de Spoorlaan reed, kwam rond kwart over negen in botsing met een witte taxi. Door de klap begon de taxi te tollen en botste deze vervolgens tegen een blauwe auto.

De bestuurder van de blauwe auto raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. Ook de bestuurder en een passagier van de taxi kwamen met de schrik vrij.

Flinke schade

De blauwe en de witte auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk. Deze zijn getakeld door een bergingsbedrijf. De BMW liep nauwelijks schade op en kon verder rijden na het ongeluk.

De politie heeft de gegevens van de betrokken bestuurders genoteerd en onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De kruising was een tijd lang dicht voor verkeer, maar werd rond elf uur weer vrijgegeven.