Halderberge wint opnieuw NK Tegelwippen

Halderberge heeft voor de derde keer het NK Tegelwippen gewonnen. Met 91.618 gewipte tegels eindigde de gemeente bovenaan in de categorie kleine gemeenten.

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De meeste tegels werden gewipt in projecten van de gemeente zelf, goed voor bijna 85.000 tegels. Een groot deel daarvan komt van het Midzomerplein in Bosschenhoofd, waar bijna 11.000 tegels werden verwijderd. De Gouden Schep werd daar uitgereikt aan de buitendienst van de gemeente.

Een andere grote bijdrage kwam van de herinrichting van de Kruislandseweg in Oud Gastel. Hier werd ruim 4.500 vierkante meter verharding verwijderd, wat neerkomt op meer dan 50.000 tegels. Ook in Oudenbosch werden verschillende locaties vergroend, waaronder sportpark Albano en het winkelgebied.

Tegeltaxi helpt inwoners

Naast de gemeentelijke projecten droegen inwoners bij via de Tegeltaxi. Deze service haalde tussen april en oktober 6.862 tegels op die mensen uit hun tuin hadden gewipt. Inwoners konden hun tegels gratis laten ophalen na aanmelding.

Halderberge biedt ook een subsidieregeling aan om tuinen en terreinen klimaatbestendiger te maken. Deze regeling loopt nog tot eind 2027 en ondersteunt maatregelen zoals het vergroenen van tuinen, het plaatsen van groene daken en het afkoppelen van regenwater.

Derde overwinning

Dit jaar eindigde Halderberge met 91.618 tegels op de eerste plaats in de categorie voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Omgerekend zijn dat bijna 2.923 tegels per 1.000 inwoners. De gemeente won eerder in 2023 en 2024.

Het NK Tegelwippen, dat van maart tot eind oktober liep, moedigt gemeenten, inwoners en bedrijven aan om verharding te vervangen door groen. Dit helpt bij het opvangen van regenwater, verkoeling en het vergroten van biodiversiteit.