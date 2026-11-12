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Het rommelt in het kabinet-Jetten: leeft geboortedorp Uden met hem mee?
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Rob Jetten (D66) schopte het van Uden tot het Torentje in Den Haag. Maar als premier heeft hij het nu niet makkelijk: zijn kabinet staat flink onder druk door politieke ruzies over het belastingplan. Terwijl in Den Haag de spanningen hoog oplopen, gingen we naar Uden, waar Jetten vandaan komt. Leven de Udenaren een beetje mee met hun plaatsgenoot?
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