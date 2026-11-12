Honderd Tilburgers delen één kledingkast: half jaar geen nieuwe kleding
Een half jaar lang geen nieuwe kleding kopen, maar toch regelmatig iets anders aantrekken. In Tilburg gaat Dieuwertje Vorstenbosch van This is Free Fashion met honderd inwoners de uitdaging aan. Het idee: samen één grote kledingkast delen, waar iedereen kleding uit kan lenen. “Waarom zouden we onze jeans niet kunnen streamen?”
Honderd Tilburgers proberen zes maanden lang geen kleding meer te kopen en alleen kleding te gebruiken die al bestaat. Dieuwertje haalt haar inspiratie bij het streamen van films en series. “Net zoals je toegang hebt tot heel veel films en video’s als je inlogt bij Netflix, zou dat ook met kleding kunnen”, legt ze uit.
Zo werkt het
Het principe is eenvoudig: deelnemers brengen kleding in die ze zelf niet of nauwelijks dragen. Andere deelnemers kunnen die kleding vervolgens gebruiken. Zo ontstaat een soort kledingbibliotheek waarin iedereen uit dezelfde garderobe kan putten.
Dieuwertje herkent het probleem ook in haar eigen kledingkast. “Ik heb bijvoorbeeld items waarvan ik denk: superleuk! Maar die trek ik misschien maar tien keer per jaar aan.” De rest van het jaar ligt zo’n kledingstuk ongebruikt in de kast, terwijl iemand anders er misschien juist heel blij mee zou zijn. Door kleding te delen, dragen mensen dezelfde kledingstukken veel vaker.
Maar hoe zit het dan met de hygiëne? Niet iedereen zit immers te wachten op de zweetoksels van een ander. Dieuwertje kan er wel om lachen. “Daar hebben ze machines voor uitgevonden.”
Serieuze boodschap
Met This is Free Fashion wil Dieuwertje laten zien dat we niet steeds nieuwe spullen hoeven te kopen om toch iets nieuws te kunnen dragen.
“De wereld is een klein beetje kapot aan het gaan”, zegt ze. Volgens haar moeten we daarom op een heel andere manier omgaan met onze economie en onze spullen.
Of honderd Tilburgers het echt zes maanden volhouden zonder kleding te kopen, moet nog blijken. Maar als het aan Dieuwertje ligt, wordt kleding delen net zo vanzelfsprekend als het streamen van een serie.
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