Honderd Tilburgers delen één kledingkast: half jaar geen nieuwe kleding

Een half jaar lang geen nieuwe kleding kopen, maar toch regelmatig iets anders aantrekken. In Tilburg gaat Dieuwertje Vorstenbosch van This is Free Fashion met honderd inwoners de uitdaging aan. Het idee: samen één grote kledingkast delen, waar iedereen kleding uit kan lenen. “Waarom zouden we onze jeans niet kunnen streamen?”

Honderd Tilburgers proberen zes maanden lang geen kleding meer te kopen en alleen kleding te gebruiken die al bestaat. Dieuwertje haalt haar inspiratie bij het streamen van films en series. “Net zoals je toegang hebt tot heel veel films en video’s als je inlogt bij Netflix, zou dat ook met kleding kunnen”, legt ze uit.

Zo werkt het

Het principe is eenvoudig: deelnemers brengen kleding in die ze zelf niet of nauwelijks dragen. Andere deelnemers kunnen die kleding vervolgens gebruiken. Zo ontstaat een soort kledingbibliotheek waarin iedereen uit dezelfde garderobe kan putten.

Dieuwertje herkent het probleem ook in haar eigen kledingkast. “Ik heb bijvoorbeeld items waarvan ik denk: superleuk! Maar die trek ik misschien maar tien keer per jaar aan.” De rest van het jaar ligt zo’n kledingstuk ongebruikt in de kast, terwijl iemand anders er misschien juist heel blij mee zou zijn. Door kleding te delen, dragen mensen dezelfde kledingstukken veel vaker.