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Wie is de nieuwe (hulp-)sint? Het spoor leidt naar deze oude bekende
• Aangepast
Bij Omroep Brabant kwamen opvallende tips binnen over de nieuwe (hulp)sint van het Sinterklaasjournaal. Ze lijken allemaal naar dezelfde persoon te wijzen. Onze verslaggever dook in het mysterie en ontdekte wel héél veel toevalligheden. Wie de nieuwe (hulp)sint wordt, houdt Nederland al weken bezig. Het Sinterklaasjournaal zit vol mysterieuze aanwijzingen, maar de grote onthulling laat nog even op zich wachten.
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