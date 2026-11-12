Duizenden bomen geroofd in Sint-Michielsgestel, en dat mag gewoon

Tientallen vrijwilligers gingen in Sint-Michielsgestel op rooftocht, met de handen in de aarde en de voeten in de klei. Niet om iets illegaals te doen, maar juist om de natuur een handje te helpen. Tijdens een zogenoemde struikroof haalden ze bomen en planten uit de grond om die ergens anders een nieuw leven te geven. Dat leverde een flinke buit op: ruim 10.000 bomen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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