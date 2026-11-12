Navigatie overslaan
Ontdek
BRABANT VANDAAG

Duizenden bomen geroofd in Sint-Michielsgestel, en dat mag gewoon

Aangepast

Tientallen vrijwilligers gingen in Sint-Michielsgestel op rooftocht, met de handen in de aarde en de voeten in de klei. Niet om iets illegaals te doen, maar juist om de natuur een handje te helpen. Tijdens een zogenoemde struikroof haalden ze bomen en planten uit de grond om die ergens anders een nieuw leven te geven. Dat leverde een flinke buit op: ruim 10.000 bomen.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Meer zien van Brabant Vandaag?

Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.

De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.

Meer uit Brabant Vandaag

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.