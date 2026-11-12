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BRABANT VANDAAG

Bijna miljoen Britse jongeren zitten thuis: biedt Den Bosch de oplossing?

Aangepast

In het Verenigd Koninkrijk zitten bijna een miljoen jongeren zonder werk of opleiding. Een Britse nieuwszender kwam daarom naar Den Bosch, om een kijkje te nemen bij TOM. Die Bossche organisatie helpt vastgelopen jongeren weer op weg. Bossche bollen, de Sint-Jan en gezellige terrasjes: Den Bosch heeft genoeg te bieden. Maar de Britten kwamen voor iets heel anders naar de Brabantse hoofdstad.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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