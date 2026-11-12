Bewakers waren betrokken bij dood van festivalbezoeker: taakstraffen geëist
De vijf beveiligers die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de dood van een bezoeker op het festival Breda Barst in 2022, moeten ieder een taakstraf van 180 uur krijgen. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Justitie verwijt de vier mannen en vrouw "dat door hun handelen een festivalbezoeker is komen te overlijden".
Het gaat om 23-jarige Bredanaar, een 31-jarige Roosendaler, een 38-jarige inwoner van Dongen, een 63-jarige Tilburger en een 26-jarige inwoner van Zwijndrecht.
Van opzet is volgens het OM geen sprake. Justitie verwijt de bewakers dat ze onder meer "aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig" hebben gehandeld.
Gefixeerd op zijn buik
Ruim vier jaar geleden, op zaterdag 17 september, overleed een 37-jarige Poolse man op het festival in Breda. Hij zou volgens het OM "beschonken" zijn geweest.
De man werd van het terrein gestuurd en zou onwel zijn geworden toen beveiligers hem onder controle probeerden te krijgen.
Op camerabeelden is volgens het OM deels te zien dat de vijf beveiligers de man fixeerden, ook toen die op zijn buik kwam te liggen. Ruim zestien minuten lang lag het slachtoffer in die positie.
Blauw-paarse verkleuringen in gezicht slachtoffer
Bij aankomst van de politie bewoog het slachtoffer niet meer. Ook had hij blauw-paarse verkleuringen in het gezicht. Na reanimatie is de bezoeker naar het ziekenhuis gebracht, waar hij acht dagen later overleed.
"Van beveiligers mag je verwachten dat ze bekend zijn met de gevaren van fixatie, zeker als die lang aanhoudt", meent de officier van justitie. "Toen het slachtoffer minder goed ademhaalde en van kleur veranderde hadden de beveiligers anders moeten handelen. Dat hebben ze nagelaten."
De rechtbank doet uitspraak op 17 december.