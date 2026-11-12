Bewakers waren betrokken bij dood van festivalbezoeker: taakstraffen geëist

De vijf beveiligers die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de dood van een bezoeker op het festival Breda Barst in 2022, moeten ieder een taakstraf van 180 uur krijgen. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Justitie verwijt de vier mannen en vrouw "dat door hun handelen een festivalbezoeker is komen te overlijden".

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat om 23-jarige Bredanaar, een 31-jarige Roosendaler, een 38-jarige inwoner van Dongen, een 63-jarige Tilburger en een 26-jarige inwoner van Zwijndrecht. Van opzet is volgens het OM geen sprake. Justitie verwijt de bewakers dat ze onder meer "aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig" hebben gehandeld. Gefixeerd op zijn buik

Ruim vier jaar geleden, op zaterdag 17 september, overleed een 37-jarige Poolse man op het festival in Breda. Hij zou volgens het OM "beschonken" zijn geweest.