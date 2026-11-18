Rond Breda International Airport wordt nauwelijks gecontroleerd of piloten zich aan de voorgeschreven vliegroutes en vlieghoogtes houden. Een groep omwonenden klaagt al jarenlang over geluidsoverlast en maakt zich grote zorgen over de veiligheid. Ondertussen wijzen de provincie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar elkaar als het gaat om wie verantwoordelijk is voor dat toezicht.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Omwonenden die overlast ervaren, weten niet goed bij welke instantie ze terechtkunnen. Omroep Brabant vroeg de ILT wie controleert of piloten zich aan de voorgeschreven vliegroutes en vlieghoogtes houden. Ook voor de ILT en provincie is het niet meteen duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Aanvankelijk wijst de inspectie voor klachten over geluidsoverlast naar de provincie. Die is het daar niet mee eens als het om het vlieggedrag gaat en zegt dat de ILT verantwoordelijk is. “Het standpunt van ILT is ons weliswaar bekend, maar is onjuist”, zegt een provinciewoordvoerder. Zodra een vliegtuig loskomt van de grond, heeft de provincie volgens haar geen bevoegdheden meer over het vlieggedrag. "Controle op vliegroutes en hoogtes is een taak van de ILT."

"Wij voeren geen structureel toezicht uit op het vlieggedrag rond Breda International Airport."

Na nieuwe vragen van Omroep Brabant bevestigt de inspectie uiteindelijk dat het toezicht op vliegroutes en vlieghoogtes inderdaad haar taak is. “Wij houden toezicht op de verkeersregels in het luchtruim”, aldus de ILT. De verantwoordelijkheid voor het geluid van startend en landend vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven ligt volgens de inspectie wel bij de provincie.

Tegelijkertijd geeft de ILT toe dat er geen structureel toezicht wordt gehouden op het vlieggedrag rond Breda International Airport. De reden is een gebrek aan capaciteit. De inspectie heeft een beperkt aantal medewerkers en bepaalt op basis van risicoanalyses waar zij die inzet. Hoe vaak piloten rond Breda Airport daadwerkelijk afwijken van voorgeschreven routes, kan de ILT niet aangeven. Daardoor blijft ook onduidelijk in hoeverre mogelijke overtredingen bijdragen aan de geluidsoverlast waarover bewoners klagen.

Vliegtuigen op Breda International Airport (foto: Omroep Brabant).

Het ontbreken van structurele controles roept bij omwonenden Elske Baaijens uit Bosschenhoofd en Wilfred Lauwen uit Rucphen ook zorgen op over de vliegveiligheid. De ILT benadrukt dat afwijken van een voorgeschreven vliegroute niet automatisch betekent dat een situatie onveilig is. Sommige routes zijn vooral bedoeld om geluidsoverlast te beperken. Zonder structurele controles blijft het onduidelijk in hoeverre de inspectie zicht heeft op mogelijke overtredingen en de risico's daarvan. Volgens directeur Jan Voeten van Breda International Airport moeten de luchthaven en omwonenden als goede buren met elkaar omgaan. De havenmeester spreekt piloten volgens hem aan op hun vlieggedrag. Dat staat los van het officiële toezicht op de naleving van de vliegregels, dat bij de ILT ligt.

"Er moet gewoon gehandhaafd worden."

Begin oktober stond de teller bij Breda International Airport op zo'n 43 klachten. Daarvan kwamen er volgens Voeten negentien van een kleine groep klagers. Bij de ILT komen naar eigen zeggen slechts enkele meldingen per jaar binnen. Omroep Brabant vroeg zowel de provincie als de ILT om concrete cijfers over klachten en overtredingen, maar kreeg die niet. Omwonenden Elske Baaijens en Wilfred Lauwen zeggen weinig vertrouwen te hebben in de manier waarop met klachten wordt omgegaan. Ze vinden dat de overlastcijfers geen volledig beeld geven. Uit frustratie dienen sommigen nauwelijks nog klachten in. "Ik klaag al niet meer", zegt Baaijens. Lauwen wil meer dan alleen piloten aanspreken. "Er moet gewoon gehandhaafd worden", vindt hij.