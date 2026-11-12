Liselotte Franssen-Du Maine wordt burgemeester van Reusel-De Mierden

Op 30 november wordt Liselotte Franssen-Du Maine beëdigd als burgemeester van Reusel-De Mierden. Tijdens een bijzondere raadsvergadering ontvangt zij de ambtsketen van de Commissaris van de Koning.

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De beëdiging vindt plaats op maandag 30 november 2026. De ceremonie begint om 20.45 uur en duurt tot 22.15 uur. Het officiële gedeelte is te volgen via een livestream.

Na de beëdiging wil de nieuwe burgemeester kennismaken met de inwoners, verenigingen en ondernemers van de gemeente. Hiervoor is een informele receptie georganiseerd in MFA De Kei aan het Kerkplein 69 in Reusel.

Kennismakingsreceptie

De receptie biedt inwoners van Reusel-De Mierden de mogelijkheid om Liselotte Franssen-Du Maine persoonlijk te ontmoeten. Het is een gelegenheid om ideeën en vragen te delen met de nieuwe burgemeester.

De gemeente heeft laten weten dat de bijeenkomst openstaat voor iedereen, maar vraagt wel om vooraf de komst te bevestigen. Dit kan tot uiterlijk 23 november.