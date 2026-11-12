WMO-Adviesraad Geldrop-Mierlo neemt afscheid van acht leden

De WMO-Adviesraad in Geldrop-Mierlo heeft afscheid genomen van acht leden. Onder hen is penningmeester Fons Ramaekers, die na 19 jaar stopt. De raad is nu op zoek naar nieuwe leden.

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De WMO-Adviesraad van Geldrop-Mierlo heeft afscheid genomen van zeven leden die om verschillende redenen zijn gestopt. Penningmeester Fons Ramaekers was vanaf de oprichting in 2007 betrokken en neemt nu na 19 jaar afscheid. Daarnaast overleed eerder dit jaar Leonie Verkooijen, waardoor de raad in totaal acht leden heeft verloren.

Voorzitter Marleen van den Heuvel is dit jaar opgevolgd door Marion Geomini. Zij werkt samen met tweede voorzitter Nathalie van Boekel. Ook Rianne Peeters en Ger Jan Onrust zijn het afgelopen jaar toegetreden. Paul Elsendoorn heeft de rol van penningmeester overgenomen. Joris van Nisselrooy en secretaris Dorine Coolen blijven bij de raad betrokken en zorgen voor continuïteit.

Wat doet de WMO-Adviesraad?

De WMO-Adviesraad adviseert de gemeente Geldrop-Mierlo over zorgbeleid en maatschappelijke ondersteuning. De raad houdt zich ook bezig met de Jeugdwet en de Participatiewet. Naast gevraagd advies kan de raad ook ongevraagd voorstellen doen voor verbeteringen. De leden vergaderen elke eerste vrijdag van de maand in de bibliotheek van Geldrop.

Recent heeft de raad een enquête uitgezet onder 200 bewoners van Geldrop en Mierlo over mantelzorg. De resultaten worden binnenkort verwerkt tot een ongevraagd advies voor de gemeente.

Nieuwe leden gezocht

Door het vertrek van acht leden is de raad dringend op zoek naar nieuwe versterking. Leden besteden gemiddeld twee tot drie dagdelen per maand aan werkzaamheden voor de raad en ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.