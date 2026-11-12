Stroomstoring in Halsteren, herstel verwacht rond één uur vanmiddag

In Halsteren is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon rond tien voor negen en treft een deel van postcodegebied 4661. De oorzaak is nog niet bekend.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Halsteren, een kern binnen de gemeente Bergen op Zoom. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De verwachting is dat de storing rond één uur vanmiddag verholpen is. Tot die tijd kunnen bewoners in een deel van postcodegebied 4661 hinder ondervinden.