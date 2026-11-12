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Karnavalsvereniging mag collecteren voor carnaval in Hooge Zwaluwe

De Zwallekers hebben toestemming gekregen om op 9 januari 2027 geld in te zamelen voor carnaval in Hooge Zwaluwe.

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Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben de vergunning verleend aan de Karnavalsvereniging. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de organisatie van carnavalsactiviteiten in het dorp. De inzameling zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari volgend jaar.

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