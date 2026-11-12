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Landbouwsluis komt op Ganzenweg bij Ravenstein

De gemeente Oss heeft besloten een landbouwsluis te plaatsen op de Ganzenweg bij Ravenstein. Dit moet ervoor zorgen dat alleen landbouwverkeer en (brom)fietsers gebruik maken van de weg. Gemotoriseerd verkeer zonder bestemming wordt hiermee geweerd.

Gevonden voor jou

De landbouwsluis is nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren en onderhoudskosten te verlagen. De Ganzenweg is een smalle polderweg buiten de bebouwde kom en wordt vaak gebruikt als sluiproute bij filevorming op de nabijgelegen Dorpenweg. Door de sluis wordt de Ganzenweg voornamelijk een erftoegangsweg voor landbouwpercelen en een route voor fietsverkeer. Het besluit treedt in werking na bekendmaking.

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