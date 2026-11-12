Geldrop krijgt nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aan De Burght

In Geldrop is besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan De Burght. Het gaat om een parkeerplek op kenteken voor een bewoner die in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats wordt ingericht ter hoogte van huisnummer 75 en is bedoeld voor een voertuig van de aanvrager. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft de aanleg geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid of doorstroming. De bewoner heeft geen eigen parkeervoorziening en voldoet aan alle vereisten. Er is overleg geweest met de politie, en er zijn geen bezwaren die de aanleg in de weg staan.