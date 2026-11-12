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Tientallen vrachtauto's in de file na botsing op bedrijventerrein in Breda
Een auto en een scooter zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op bedrijventerrein IABC in Breda. Er vielen geen gewonden, maar na het ongeluk ontstond een lange file met vrachtwagens.
Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten bij de Ettensebaan. Die weg was na het ongeval kort dicht. Enkele tientallen vrachtwagens stonden daarom stil op de Ettensebaan. Niet veel later was de weg weer vrij en loste de vrachtwagenfile op.
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