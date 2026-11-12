Stroomstoring in Cromvoirt: herstel verwacht rond half twee

In Cromvoirt, gemeente Vught, is vanochtend een stroomstoring begonnen. De storing begon om half tien en treft een deel van postcodegebied 5266. Volgens de netbeheerder wordt de stroom rond half twee vanmiddag naar verwachting hersteld.

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De exacte oorzaak van de storing in Cromvoirt is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.

De storing heeft impact op een deel van postcodegebied 5266. De verwachting is dat het probleem rond half twee vanmiddag opgelost zal zijn.