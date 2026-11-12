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Leegstaande woning in Best tijdelijk te huur

De gemeente Best heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk verhuren van een woning aan het Europaplein.

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Het gaat om een leegstaande woning aan het Europaplein 19 in Best. Burgemeester en wethouders hebben hier op 10 november een vergunning voor verleend. De woning mag tijdelijk worden verhuurd, maar tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

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