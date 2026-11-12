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Hospitaverhuur toegestaan aan Malvalaan in Waalre

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor hospitaverhuur aan de Malvalaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor hospitaverhuur via een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. Hospitaverhuur betekent dat een bewoner kamers in zijn huis mag verhuren aan anderen. De locatie van het project is Malvalaan 388 in Waalre.

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