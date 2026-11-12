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Raadsbijeenkomst in Oirschot over gebiedsontwikkeling
• Aangepast
Op 24 november om half acht ’s avonds bespreekt de gemeenteraad van Oirschot het omgevingsplan voor gebiedsontwikkeling De Kemmer.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oirschot. Het agendapunt is beeldvormend, wat betekent dat de raad zich voornamelijk richt op het verkrijgen van informatie en het vormen van een mening over het onderwerp.
Het omgevingsplan De Kemmer is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente. Tijdens de bijeenkomst wordt dit plan in detail besproken, zodat de raad een goed beeld krijgt van de mogelijkheden en gevolgen.
Publieke tribune
Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis. Daarnaast is er een mogelijkheid om de bijeenkomst live te volgen via de website van de gemeente.
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