Raadsbijeenkomst in Oirschot over gebiedsontwikkeling

Op 24 november om half acht ’s avonds bespreekt de gemeenteraad van Oirschot het omgevingsplan voor gebiedsontwikkeling De Kemmer.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oirschot. Het agendapunt is beeldvormend, wat betekent dat de raad zich voornamelijk richt op het verkrijgen van informatie en het vormen van een mening over het onderwerp.