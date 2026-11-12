Waarschuwing voor advertentiefraude in Vught

De gemeente Vught waarschuwt voor fraude met advertenties voor een gemeentegids. De gemeente geeft geen gids meer uit en zal inwoners nooit benaderen voor advertenties.

Gevonden voor jou

In Vught worden inwoners gewaarschuwd voor mogelijke oplichting. Fraudeurs benaderen mensen telefonisch of via e-mail met de vraag om een advertentie te plaatsen in een gemeentegids. Dit is echter geen officiële uitgave van de gemeente.

De gemeente benadrukt dat zij geen gemeentegids meer uitgeeft en nooit contact zal opnemen om advertenties te verkopen. Ontvang je een spookfactuur of offerte voor een vermelding? Het advies is om hier niet op in te gaan en niets toe te zeggen.

Fraude melden

Heb je het vermoeden dat je met fraude te maken hebt? Je kunt een melding maken via de Fraudehelpdesk. Daarnaast is het mogelijk om aangifte te doen bij de politie.