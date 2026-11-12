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Carnaval Dorst 2027 krijgt groen licht voor evenementen

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor Carnaval Dorst 2027. Het evenement vindt plaats op verschillende straten en bij De Klip in Dorst.

Gevonden voor jou

Het carnaval in Dorst is een jaarlijks terugkerend feest. Voor de editie van 2027 zijn de benodigde vergunningen verstrekt. De festiviteiten zullen plaatsvinden op meerdere locaties in het dorp, waaronder De Klip. Hierdoor kan het evenement volgens de regels georganiseerd worden.

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