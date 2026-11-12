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Alcohol toegestaan bij Rockabilly Roundup in Lieshout

Tijdens het muziekevenement ‘Rockabilly Roundup’ in manege D’n Perdenbak in Lieshout mag alcohol worden geschonken. De burgemeester heeft hiervoor toestemming verleend.

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Het evenement vindt plaats op 5, 7 en 8 augustus 2027. Alcohol mag worden geschonken op specifieke tijden: op 5 augustus van zeven uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds, op 7 augustus van twaalf uur ’s middags tot drie kwartier na middernacht, en op 8 augustus van één uur ’s middags tot drie kwartier na middernacht.

De toestemming is mogelijk door artikel 35 van de Alcoholwet, mits er een evenementenvergunning aanwezig is.

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