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Alcohol toegestaan bij Rockabilly Roundup in Lieshout
Tijdens het muziekevenement ‘Rockabilly Roundup’ in manege D’n Perdenbak in Lieshout mag alcohol worden geschonken. De burgemeester heeft hiervoor toestemming verleend.
Het evenement vindt plaats op 5, 7 en 8 augustus 2027. Alcohol mag worden geschonken op specifieke tijden: op 5 augustus van zeven uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds, op 7 augustus van twaalf uur ’s middags tot drie kwartier na middernacht, en op 8 augustus van één uur ’s middags tot drie kwartier na middernacht.
De toestemming is mogelijk door artikel 35 van de Alcoholwet, mits er een evenementenvergunning aanwezig is.
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