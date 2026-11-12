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Bouwhekken met promotiedoeken geplaatst in Rijkevoort
In Rijkevoort zijn bouwhekken met promotiedoeken geplaatst. De hekken blijven staan tot en met 10 februari 2027 en staan nabij de Kapelstraat.
Het gaat om een vergunning voor tijdelijke bouwhekken met doeken waarop promotie te zien is. De gemeente Land van Cuijk heeft de vergunning op 6 november 2026 goedgekeurd.
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