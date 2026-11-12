Boekel wijst zes parkeerplaatsen aan voor elektrische auto's

De gemeente Boekel heeft besloten zes parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken liggen aan de Burgemeester Ottowstraat, De Wilgen en De Gemeint.

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De parkeerplaatsen worden voorzien van een laadpaal die gelijktijdig twee auto's kan opladen. Bij elke laadpaal zijn daarom twee plekken gereserveerd. In sommige gevallen start de gemeente met één gereserveerde plek, afhankelijk van het gebruik. Het verkeersbesluit is genomen om elektrisch rijden te stimuleren en past binnen landelijke afspraken over laadinfrastructuur.