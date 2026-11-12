Cranendonck scherpt regels aan voor illegaal vuurwerk

De gemeente Cranendonck heeft nieuwe regels vastgesteld om gevaar door illegaal vuurwerk aan te pakken. Het beleid richt zich op opslag en gebruik van vuurwerk zonder de benodigde veiligheidsmaatregelen. Dit moet de openbare orde en veiligheid verbeteren.

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Het nieuwe beleid maakt het mogelijk om bestuurlijke maatregelen te nemen tegen de aanwezigheid van illegaal vuurwerk in woningen, bedrijfsruimten en op terreinen. Het college kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven, een dwangsom opleggen of een locatie tijdelijk sluiten. De hoogte van dwangsommen en de duur van sluitingen worden bepaald aan de hand van de ernst van de situatie en de hoeveelheid vuurwerk. Vanaf 1 augustus 2026 geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, wat dit beleid aanvult.