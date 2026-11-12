Termijn verlengd voor bouwplannen aan Gedropseweg in Eindhoven

De termijn voor de bouw van vijftien woningen aan de Gedropseweg in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een omgevingsvergunning die eerder is aangevraagd.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft bouwactiviteiten op de locatie Gedropseweg 37 en 39 in Eindhoven. Het plan omvat zowel technische als ruimtelijke aspecten van de nieuwbouw. De vergunningverlenging is uitsluitend een mededeling en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.