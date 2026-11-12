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Verbouwing van twee gebouwen in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van twee gebouwen aan de Boschdijk. Het besluit is op 10 november verzonden.

Gevonden voor jou

De verbouwing betreft een bouwtechnische aanpassing van de gebouwen op het adres Boschdijk 623. Het besluit ligt vanaf twee dagen na verzending digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein in het Stadhuis.

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