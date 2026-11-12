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Veldrit door Terheijden, Wagenberg en Made op 3 januari
Op zondag 3 januari 2027 wordt de 'Open Veldrit W.V. Terheijden' gehouden. De route loopt door Terheijden, Wagenberg en Made en de starttijd is negen uur ’s ochtends.
De veldrit voert langs verschillende straten, waaronder de Schimmelseweg, Ruitervaart en Kievitstraat. Het evenement duurt tot half elf ’s ochtends en deelnemers kunnen zich voorbereiden op een sportieve uitdaging. De gemeente Drimmelen heeft de vergunning voor dit evenement op 5 november 2026 verleend.
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