Bijgebouw aan Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel mag gebouwd worden

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een bijgebouw aan de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel. Het gaat om een adres aan nummer 29.

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De omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een bijgebouw. Het bijgebouw komt op een locatie aan de Zuidhollandsedijk, een straat in het dorp Kaatsheuvel.