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Entree van pand in Kaatsheuvel mag worden aangepast

Er is toestemming gegeven voor het aanpassen van de entree van een pand aan de Burgemeester van Erplaan in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van de voorgevel van het pand aan de Burgemeester van Erplaan 7. De aanpassing is goedgekeurd door de gemeente na een vergunningsaanvraag. Hiermee kan de eigenaar de entree van het gebouw aanpassen naar wens.

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