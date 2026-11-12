Sinterklaasintocht Nieuwendijk zaterdagavond met vergunning

De Sinterklaasintocht in Nieuwendijk heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt zaterdagavond plaats van half zeven tot half negen en eindigt bij Dorpshuis Tavenu.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Sint en geldt voor de route die naar het dorpshuis leidt. De aanvraag is op 9 november verzonden. Wie de vergunning wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met de gemeente Altena.