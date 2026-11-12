Advertentie
Sinterklaasintocht Nieuwendijk zaterdagavond met vergunning
De Sinterklaasintocht in Nieuwendijk heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt zaterdagavond plaats van half zeven tot half negen en eindigt bij Dorpshuis Tavenu.
De vergunning is verleend aan Stichting Sint en geldt voor de route die naar het dorpshuis leidt. De aanvraag is op 9 november verzonden. Wie de vergunning wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met de gemeente Altena.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie