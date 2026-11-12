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Sinterklaasintocht in Wijk en Aalburg krijgt vergunning

De Sinterklaasintocht in Wijk en Aalburg heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt zaterdag 14 november plaats van één uur ’s middags tot zes uur ’s avonds.

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De intocht wordt georganiseerd bij sportpark NOAD’32 en bij de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg. De vergunning is op 5 november verzonden door de gemeente Altena.

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