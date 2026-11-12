Sinterklaasintocht op Parelplein in Rijswijk krijgt vergunning

De Sinterklaasintocht in Giessen en Rijswijk heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 van drie uur ’s middags tot negen uur ’s avonds op het Parelplein in Rijswijk.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Sinterklaas en op 10 november 2026 verzonden. Het evenement belooft een feestelijke avond te worden in de gemeente Altena.