Evenement Rouwen & Vieren in Woudrichem krijgt vergunning

De Martinuskerk in Woudrichem is vanaf zaterdag 12 december het decor van het evenement Rouwen & Vieren. Het evenement duurt tot en met zaterdag 26 december en is bedoeld om samen stil te staan bij verlies en hoop.

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De openingstijden van het evenement verschillen per dag. Van maandag tot en met vrijdag is de Martinuskerk geopend van vier uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. In het weekend kunnen bezoekers terecht tussen twee uur en acht uur ’s avonds. Het evenement wordt georganiseerd door de Diaconie Hervormde Gemeente Woudrichem.