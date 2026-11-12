Navigatie overslaan
Ontdek

Sinterklaasintocht Hank krijgt vergunning

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Hank. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 tussen half twee en vijf uur in de middag.

Gevonden voor jou

De intocht wordt georganiseerd door Stichting De Vrienden van Sinterklaas Hank en vindt plaats bij Jansons Bridging aan Keizersveer 9. Het evenement is bedoeld om Sinterklaas feestelijk te verwelkomen in het dorp.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Altena

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.