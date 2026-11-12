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Sinterklaasintocht Hank krijgt vergunning
De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Hank. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 tussen half twee en vijf uur in de middag.
De intocht wordt georganiseerd door Stichting De Vrienden van Sinterklaas Hank en vindt plaats bij Jansons Bridging aan Keizersveer 9. Het evenement is bedoeld om Sinterklaas feestelijk te verwelkomen in het dorp.
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