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Evenementen Fletcher Helmond krijgen groen licht
De gemeente Helmond heeft toestemming gegeven voor drie evenementen bij Fletcher Helmond. Deze vinden plaats op 17, 18 en 19 december aan de Scheepsboulevard 2.
De evenementenvergunning is afgelopen maandag verzonden. Fletcher Helmond mag op de genoemde data activiteiten organiseren op hun locatie aan de Scheepsboulevard. Het gaat om drie dagen vol geplande evenementen. Voor de nodige voorbereidingen is toestemming verleend door de gemeente.
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