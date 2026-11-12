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Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Tilburg
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een woning aan de Kardinaal Vaughanstraat.
Het besluit betreft zowel bouwtechnische activiteiten als het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Door deze vergunning kan de woning op het adres Kardinaal Vaughanstraat 9 worden uitgebreid. Met het verlenen van de vergunning maakt de gemeente duidelijk dat er mogelijk veranderingen plaatsvinden in de buurt.
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