Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een woning aan de Kardinaal Vaughanstraat.

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Het besluit betreft zowel bouwtechnische activiteiten als het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Door deze vergunning kan de woning op het adres Kardinaal Vaughanstraat 9 worden uitgebreid. Met het verlenen van de vergunning maakt de gemeente duidelijk dat er mogelijk veranderingen plaatsvinden in de buurt.