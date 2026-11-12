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Inlandse eik in Valkenswaard mag worden gekapt

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven om een inlandse eik aan de Zeelberg te kappen. Het besluit werd op 10 november 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een boom op een perceel aan de Zeelberg in Valkenswaard. Het kappen van bomen, ook wel vellen van houtopstanden genoemd, vereist een speciale vergunning. Deze is nu verleend door de gemeente.

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