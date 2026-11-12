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Evenement op Bivakweg in Deurne krijgt vergunning
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor een evenement op de Bivakweg. Het besluit werd op 10 november genomen en de vergunning is verleend.
De vergunning heeft betrekking op een zogenoemde omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het evenement past binnen de regels van het lokale bestemmingsplan. Belangrijke documenten en details over het besluit zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.
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