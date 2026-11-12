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Fort Isabella Christmas Market krijgt vergunning in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor de Fort Isabella Christmas Market op het Isabellaplein. Het evenement vindt plaats op 13 december 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de kerstmarkt werd op 9 november 2026 verzonden. Het evenement op het Isabellaplein in Vught is een jaarlijkse traditie waarbij bezoekers kunnen genieten van kraampjes, muziek en winterse gezelligheid.

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