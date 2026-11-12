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Indonesisch eten op vrijdag bij kruising in Galder

Donna Indonesian Food heeft een vergunning gekregen voor een vaste standplaats in Galder. Vanaf 1 januari 2027 staat de eetkraam elke vrijdag bij de kruising Galderseweg en St. Jacobsstraat.

Gevonden voor jou

De standplaats is goedgekeurd voor het hele jaar 2027. Donna Indonesian Food zal wekelijks van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags Indonesische gerechten aanbieden op deze locatie.

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