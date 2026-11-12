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Carnavalsvereniging De Bremspoersen krijgt toestemming voor optocht

De carnavalsoptocht van De Bremspoersen op 7 februari 2027 in Riethoven heeft toestemming gekregen. Ook de rondgang voor de carnavalskrant op 23 januari 2027 mag doorgaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van openbare ruimte, het inzamelen van geld en goederen, het maken van geluid en het aanpassen van de verkeerssituatie. Het besluit is op 10 november 2026 verstuurd.

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