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Carnavalsactiviteiten 2027 krijgen groen licht in Bergeijk
CV de Teuten heeft toestemming gekregen om in 2027 carnavalsactiviteiten te organiseren in de kern van Bergeijk.
De vergunning maakt het mogelijk om verschillende activiteiten te houden, zoals het gebruik van openbare ruimte, het inzamelen van geld en goederen, en reclame. Het besluit is op 10 november 2026 verstuurd door de gemeente Bergeijk.
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